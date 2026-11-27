احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 02:13 صباحاً -

​أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مكالمة هاتفيَّة مع المواطن فاروق علي فاروق، أحد مصابي حادث الورَّاق أمس؛ للاطمئنان على حالته الصحية خلال تلقيه الرعاية الطبية الكاملة بمستشفى سيد جلال الجامعي التابع لجامعة الأزهر؛ حيث يتلقى العلاج بقسم جراحة التجميل والحروق، متمنيًا له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

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​وأكد فضيلته خلال الاتصال تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى يتماثل للشفاء التام، موضحًا أن الأزهر يضع كامل إمكاناته في خدمة أبناء الوطن، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يَمُنَّ على كل المصابين بالشفاء العاجل، وأن يرحم شهداء الحادث، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

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​من جانبه، أعرب المواطن فاروق علي فاروق عن سعادته بهذا الاتصال الكريم من فضيلة الإمام الأكبر، مشيرًا إلى أن هذه اللفتة الإنسانية تركت أثرًا بالغًا في رفع روحه المعنوية، وموجهًا الشكر لفضيلته وللأطقم الطبية بمستشفى سيد جلال الجامعي على ما يلقاه من رعاية واهتمام كبيرين منذ لحظة وصوله.