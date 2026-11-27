احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 10:30 مساءً - حرص وفد من الأوقاف على تقديم واجب العزاء في الشهيد كيرلس نجيب عوض الله، ضحية حريق دائري الوراق، بمسقط رأسه في قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية.

وقدم الوفد واجب العزاء لأسرة الفقيد داخل الكنيسة، مؤكدين أن مشاعر الرحمة والمواساة تجمع أبناء الوطن الواحد، وأن المسلمين والمسيحيين يعيشون على أرض واحدة تربطهم أواصر المحبة والأخوة.

كما ألقى وفد الأوقاف كلمات أكدت قيم المودة بين أبناء الشعب المصري، وأن الجميع شركاء في وطن واحد، تجمعهم روابط إنسانية ووطنية راسخة، وهو ما أكدته الجنازة المهيبة التي حضرها الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة، من المسلمين والمسيحيين، لتوديع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وشيع أهالي قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ جثمان الفقيد كيرلس نجيب عوض الله، شهيد حادث حريق دائري الوراق، من كنيسة السيدة العذراء بطنط الجزيرة، وسط حضور حاشد من أبناء القرية، الذين احتشدوا لتوديع ابنهم في لحظات امتزج فيها الحزن بالوفاء والمواساة.

وكان المشهد الأبرز والأكثر تأثيرًا تقدم أبناء القرية من المسلمين والمسيحيين صفوف الجنازة، في صورة وطنية مهيبة تعكس عمق الروابط التي تجمع أبناء القرية، وتجسد حقيقة النسيج الوطني المصري، الذي تجمعه المحبة والمواقف الصادقة، خاصة في لحظات الشدة والفقد.