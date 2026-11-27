احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

في إطار توجيهات وتكليفات فخامة فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كل أشكال الرعاية والمساندة للمتضررين من حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وجّه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بتخصيص 40 مليون جنيه لصالح أسر المتوفين والمصابين في الحادث.

وتقدّم الوزير بأحرّ التعازي لأسر الضحايا، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن هذا الدعم يعبّر عن الدور المجتمعي الذي تؤديه شركات قطاع التأمين في الأوقات الصعبة. وأكد أن الوزارة ستواصل التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت.