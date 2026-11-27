احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد المتوفين في حادث الوراق بلغ 31 حالة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تحديد هوية 27 ضحية، بينما لا تزال الجهات المعنية تفحص الحالات الأربع المتبقية، تمهيدًا للتعرف عليها خلال الساعات المقبلة.

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع عبر قناة الحياة، أن فرق العمل تواصل إجراءات فحص الحالات المتبقية، مشيرًا إلى أن أهالي عدد من الضحايا بدأوا بالفعل تسلم جثامين ذويهم بعد التعرف على هوياتهم.

30 بلاغًا عن مفقودين وعدد الوفيات 31

وردًا على ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أعداد أكبر من الوفيات، أكد عبد الغفار أن عدد البلاغات الواردة عن المفقودين بلغ 30 بلاغًا، في حين وصل عدد الوفيات إلى 31 حالة، مشددًا على أنه لا يوجد مبرر لإخفاء أي معلومات تتعلق بأعداد الضحايا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أعلنت بيانات وزارة الصحة بعد نحو ساعة من وقوع الحادث، مؤكدًا أن التعامل مع الواقعة يتم بشفافية ووضوح، وأن المتوفين لهم أسر وأقارب يبحثون عنهم ويتابعون إجراءات التعرف عليهم.

تسريع إجراءات تسليم الجثامين واستخراج شهادات الوفاة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة بذلت جهودًا متواصلة منذ وقوع الحادث لتسريع إجراءات التعرف على الضحايا وفقًا للمعطيات والتحاليل اللازمة.

وأضاف أن النيابة العامة تصدر تصاريح الوفاة فور الانتهاء من التعرف على هوية المتوفى، كما يتم استخراج شهادات الوفاة بصورة سريعة، بهدف تسهيل إجراءات تسليم الجثامين إلى ذويهم.

فرق للدعم النفسي ومساندة أسر الضحايا

وأكد عبد الغفار توفير الدعم اللازم لأسر الضحايا، مشيرًا إلى وجود فرق للدعم النفسي من الأمانة العامة للصحة النفسية والهلال الأحمر، لمساندة الأسر في مواجهة تداعيات الحادث الأليم.

ولفت إلى أن أجهزة الدولة تعمل على التعامل مع التداعيات الصحية والاجتماعية والإنسانية للحادث، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومتابعته اليومية، إلى جانب متابعة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزارة العدل، مؤكدًا أن مختلف مؤسسات الدولة تتحرك لتقديم الدعم اللازم للمتضررين.