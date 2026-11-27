احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 02:13 صباحاً -

أعلنت مؤسسة خليفة الدولية للأعمال الإنسانية في ليبيا تبرعها بمبلغ يعادل 25 مليون جنيه مصري، للمساهمة في دعم أسر ضحايا حادث الحريق الأليم الذي شهدته مصر، وعلاج المصابين والتخفيف من التداعيات الإنسانية للحادث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي، أنها تابعت ببالغ الحزن والأسى تداعيات الحادث وما أسفر عنه من ضحايا ومصابين، وما خلفه من معاناة إنسانية طالت العديد من الأسر المصرية.

وثمّنت المؤسسة موجة التضامن العربي وحملة التبرعات الواسعة التي بادرت إليها شخصيات ومؤسسات مصرية وعربية، معتبرةً أنها تجسد قيم الأخوة والتكافل، وتعكس عمق الروابط التاريخية والوجدانية التي تجمع الشعوب العربية.

وأكدت أن تبرعها يأتي في إطار مسؤوليتها الإنسانية، وتجسيداً لعمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الليبي والمصري، ورداً للجميل على الهبة الإنسانية المصرية تجاه مدينة درنة الليبية عقب كارثة الفيضان.

وتقدمت المؤسسة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وإلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وشعباً، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدةً أن ما يؤلم مصر يؤلم ليبيا، وأن التضامن بين الأشقاء في أوقات المحن واجب إنساني وأخلاقي.

واختتمت المؤسسة بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.