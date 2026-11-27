دوت الخليج -

أسعار النفط تتجاوز 96 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتبدد الخسائر التي سجلتها في وقت سابق، وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. أسعار النفط تتجاوز 96 دولاراًارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتبدد الخسائر التي سجلتها في وقت سابق، وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 دولار أو 2.07% لتبلغ عند التسوية 96.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار، أو 1.71%، إلى 85.11 دولار للبرميل. وكان خام برنت قد أنهى تعاملات الجلسة السابقة مرتفعاً بنسبة 3.5%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2%.

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