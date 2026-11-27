احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - كشف مجلس الوزراء، عن تبرع لاعب المنتخب المصرى ونادى توتنهام الإنجليزى، عمر مرموش، لصالح ضخايا حادث الطريق الدائرى، رافضاً في الوقت ذاته، إعلان قيمة التبرع.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء تلقّى إخطارات بعدة مبادرات جديدة في إطار التدخل السريع لمساندة جهود الدولة الداعمة للمضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الصدد بادرت مؤسسة خليفة حفتر للأعمال الإنسانية بتقديم 25 مليون جنيه دعما لهذه الأسر، كما بادر كلٌّ من السادة: علي قدري سمور، وحمادة قدري سمور، وهاني قدري سمور (شركة الصياد أوتو)، بالتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه، فضلًا عن تبرع عمر مرموش بمبلغ مالي — بناءً على رغبته لن يتم الإعلان عن قيمته — وذلك لصالح أسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا المصاب.

وجدّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الإطار، الإعراب عن خالص تقديره لهذه المبادرات الكريمة، موجّهًا الشكر لجميع المتبرعين من رجال الأعمال والمستثمرين، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئات، على مساهماتهم في مساندة أهالينا المتضررين؛ تأكيدًا على التضامن الكامل مع أسر الضحايا والمصابين ومؤازرتهم في هذا المصاب الأليم.