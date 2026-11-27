احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حدوث تأخيرات في حركة عدد من القطارات بمحطات الوجه القبلي، عقب خروج بوجي إحدى عربات القطار رقم 935 المكيف المتجه من الأقصر إلى الإسكندرية عن القضبان، في نطاق حوش محطة أولاد عمرو بين نجع حمادي وقنا، دون تسجيل أي إصابات.

وقدمت الهيئة اعتذارها لجمهور الركاب عن التأخيرات التي طرأت على حركة التشغيل نتيجة الواقعة، مؤكدة أن الفرق الفنية والهندسية المختصة بدأت التعامل مع الموقف لإعادة العربة إلى مسارها الطبيعي.

وأوضحت السكك الحديدية أن موقع الحادث يقع ضمن المنطقة التي تشهد حاليا أعمال فك الارتباط المرتبطة بمشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات على خط نجع حمادي والأقصر.

وأضافت أن العناصر الفنية والهندسية تباشر أعمال رفع العربة وإعادتها إلى القضبان، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة انتظام حركة القطارات وفق معدلات التشغيل الطبيعية.

وأكدت الهيئة استمرار الجهود الفنية للتعامل مع آثار الواقعة وتقليل التأخيرات التي شهدتها بعض محطات الوجه القبلي، مع الاعتذار للركاب عن تأثر مواعيد رحلاتهم.

وبحسب بيان الهيئة، اقتصرت الواقعة على خروج بوجي إحدى عربات القطار عن القضبان، ولم تسفر عن وقوع إصابات بين الركاب.