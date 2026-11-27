العدو يقصف 10 محافظات بـ109غاراتأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بأن العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 109 غارات جوية وصواريخ.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة والحديدة ولحج والبيضاء ومأرب من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.

أشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت خمسة آلاف و934 غارة جوية وصاروخًا.