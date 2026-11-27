3 هزات أرضية في خليج عدن.. كم بلغت قوتها؟
سجّل مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، خلال الساعات الماضية، ثلاث هزات أرضية خفيفة غرب خليج عدن، على مسافات تتراوح بين 110 و150 كيلومتراً من جنوب الشريط الساحلي لمحافظة أبين.
وأوضح رئيس المركز، المهندس محمد الحوثي، في بيان، أن الهزات المسجلة تراوحت قوتها بين 3.2 و3.7 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق تراوحت بين 10 و11 كيلومتراً.
ولفت إلى أن الهزة الأولى سُجلت عند الساعة 2:26 ليلاً بتوقيت صنعاء، بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر، تلتها هزة ثانية عند الساعة 6:49 صباحاً بقوة 3.2 درجات، فيما سُجلت الهزة الثالثة عند الساعة 9:02 صباحاً بقوة 3.7 درجات على المقياس ذاته.
وأشار إلى أن تكرار النشاط الزلزالي في خليج عدن يعود إلى الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، باعتبارها جزءاً من حدود تكتونية نشطة تشهد تباعداً مستمراً بين الصفيحتين العربية والإفريقية.
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