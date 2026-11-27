احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 02:13 صباحاً -

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تفاصيل استجابة فرق الإسعاف والطوارئ لحادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدا وصول أول 13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث خلال فترة تراوحت بين 8 و10 دقائق، رغم التكدسات المرورية الشديدة وإغلاق بعض الطرق.

وأوضح وزير الصحة خلال مداخلة ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة النهار أن نحو 39 سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث خلال أقل من ساعة، في إطار التحرك السريع للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن الحادث وقع في نحو الساعة السادسة وعشر دقائق، وجرى تفعيل غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة منذ اللحظات الأولى، بحضور القيادات المعنية لمتابعة تطورات الموقف وتنسيق عمليات الإنقاذ والإحالة الطبية.

وأضاف أن المصابين نقلوا إلى عدد من المستشفيات الواقعة في نطاق الحادث، شملت مستشفيات الوراق والشيخ زايد التخصصي وبولاق الدكرور وشبرا والمنيرة وإمبابة العام.

وكشف عبد الغفار أن التعامل الأولي شمل 16 مصابا، بينهم 10 حالات تراوحت نسب الحروق لديها بين 30% و40%، إلى جانب 4 حالات حرجة تجاوزت نسب الحروق لديها 70% ووصلت إلى 80%.

وأكد أن الفرق الطبية وهيئة الإسعاف تعاملت مع الحالات المصابة بسرعة وكفاءة، مشيدا بجهود الأطقم الطبية التي شاركت في الاستجابة للحادث منذ وقوعه.

وفيما يتعلق بالوفيات، أوضح وزير الصحة أن الحصر بدأ بتسجيل 6 حالات وفاة قبل أن يرتفع إلى 30 حالة، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة لاستقبال الجثامين بالمستشفيات الواقعة في نطاق الحادث.

وشدد عبد الغفار على أن استجابة الفرق الطبية والإسعافية عكست جاهزية منظومة الطوارئ للتعامل مع الحوادث الكبرى، رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بموقع الحريق.