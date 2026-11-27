احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 01:29 مساءً - صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي إخطارات جديدة في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الصدد بادر يوسف منصور "مجموعة منصور للتصنيع والتوزيع"، بالتبرع بمبلغ 15 مليون جنيه، كما بادر حسين النويس "رئيس مجلس إدارة شركة أميا باور"، بالتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك لصالح أسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وجدّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الإطار الإعراب عن خالص تقديره لهذه المبادرات الكريمة، موجّهًا الشكر لجميع المتبرعين من رجال الأعمال والمستثمرين، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئات، على مساهماتهم في مساندة أهالينا المتضررين؛ تأكيدًا على التضامن الكامل مع أسر الضحايا والمصابين ومؤازرتهم في هذا المصاب الأليم.

وأضاف مدبولي: ما نشهده الآن يثبت أن الدولة كلها حاضرة في مساندة أهالينا في الشدائد، ففخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ اللحظات الأولى للحادث، وجه الحكومة بسرعة التحرك لدعم أسر الضحايا والمصابين، وما زال يتابع حتى الآن، والحكومة بمختلف أجهزتها تقدم حاليا مختلف صور الدعم، وفي الوقت نفسه بادرت مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال بمتقديم ختلف صور الدعم، تعبيرا عن وقوفهم صفا واحدا مع الحكومة لمساندة كل المضارين، في مشهد يعبر عن التكافل والمسؤولية في أوقات الشدائد.

وانطلاقاً من الالتزام الكامل بالشفافية أمام الرأي العام، فقد أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي نُعلن خلاله بكل وضوح أسماء جميع الداعمين تقديراً لمبادرتهم، كما سيُعرض خلاله بالتفصيل الدقيق ما سيحصل عليه كل مستحق بالاسم، سواء من أسر الضحايا أو المصابين أو المتضررين من خسارة الممتلكات، ضماناً لوصول كل مساهمةٍ إلى أهلها بأمانةٍ تامة ووضوحٍ أمام الجميع.