احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - قام الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بزيارة مستشفى بولاق الدكرور العام ومستشفى أهل مصر، للاطمئنان على المصابين بحادث الطريق الدائري، ومتابعة أوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، والوقوف على احتياجاتهم.







وخلال زيارته لمستشفى بولاق الدكرور العام، استمع الاوهرى إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد محمد كامل، مدير الرعايات بالمستشفى، بشأن الحالة الصحية للمصابين، البالغ عددهم خمسة، والإجراءات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، ومدى استقرار حالتهم الصحية.

ثم توجه وزير الأوقاف، إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة، واطلع على الحالة الصحية لأربعة من المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية بالمستشفى، واستمع إلى شرح من الفريق الطبي بشأن تطورات حالتهم الصحية وأوجه الرعاية والعلاج المقدمة لهم.

وخلال الزيارتين، حرص وزير الأوقاف على لقاء المصابين والاطمئنان عليهم عن قرب، وتقديم الدعم المعنوي لهم، والدعاء لهم بالشفاء العاجل، وطمأنة ذويهم، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف بكل أبنائها تتشرف بالاصطفاف والاحتشاد لخدمة أهلنا الكرام في هذا الظرف العصيب والحادث الجلل، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل ما يلزم لمساندتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تجاوز هذه المحنة.