احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 09:33 مساءً - أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وشهد التشكيل الأساسي اعتماد عموتة على الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في الخط الأمامي، إلى جانب بنجديدة، لقيادة هجوم المارد الأحمر في مواجهة قوية يستهدف خلالها تحقيق الانتصار ومواصلة الضغط على متصدر المسابقة.



تشكيل الأهلي الرسمي أمام بيراميدز



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: توفيق محمد، أشرف داري، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر الساعي.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، بنجديدة.



الأهلي يبحث عن إسقاط المتصدر



ويدخل الأهلي المواجهة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون أن يتلقى أي هزيمة خلال أول 8 جولات.

على الجانب الآخر، يتصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني السابقة.

ويطمح الأهلي إلى حسم القمة لصالحه وتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، بينما يتمسك الفريق السماوي بفرصة تعزيز صدارته والابتعاد عن أقرب منافسيه، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في مشوار الفريقين نحو المنافسة على اللقب.