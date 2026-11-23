احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية الثلاثاء 24 نوفمبر

فرص تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من (4: 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلي مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق.

​فرص تكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوباً على مناطق من (حلايب - شلاتين) قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30: 35) كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الثلاثاء 24 نوفمبر

القاهرة

​العظمى 24

​الصغرى 15

​الإسكندرية

​العظمى 24

​الصغرى 16

​الإسماعيلية

​العظمى 24

​الصغرى 12

​مطروح

​العظمى 23

​الصغرى 15

​شرم الشيخ

​العظمى 30

​الصغرى 23

​أسوان

​العظمى 33

​الصغرى 19