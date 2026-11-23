احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 09:33 مساءً - كشف الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، في القمة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفاً على الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريق السماوي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة انفراده بصدارة جدول ترتيب المسابقة.



التشكيل الأساسي لبيراميدز أمام الأهلي



وجاء اختيار موكوينا للتشكيل الذي سيبدأ به اللقاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو.



بدلاء بيراميدز أمام الأهلي



وضمت قائمة البدلاء كلاً من: زياد هيثم، إياد العسقلاني، محمود صابر، أحمد عاطف قطة، أحمد عبد القادر، محمود زلاكة، حامد حمدان، عودة فاخوري، يوسف أوباما.



8 لاعبين خارج قائمة بيراميدز أمام الأهلي



وفي المقابل، شهدت قائمة المستبعدين من مواجهة الأهلي خروج 8 لاعبين، هم: محمود جاد، حازم جمال، خالد عوض، إيفرتون داسيلفا، أحمد توفيق، أحمد فوزي، دودو الجباس، وأحمد نذير بن علي.

ويدخل بيراميدز المواجهة بطموح الخروج بالنقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة في صراع المنافسة على قمة الدوري المصري الممتاز.