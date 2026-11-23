19 شهيداً وجريحاً بنيران العدو في صعدةاستشهد وأصيب 19 مدنيا بينهم مهاجرون أفارقة جراء قصف مدفعي ونيران العدو السعودي في محافظة صعدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي، استشهاد ثلاثة مدنيين، بينهم طفلة، وأُصيب 16 آخرين بجروح، بينهم ثلاث نساء ومهاجران أفريقيان، جراء قصف مدفعي ونيران العدو السعودي على مناطق متفرقة بمديرية باقم.

وكثف العدو السعودي خلال الساعات الماضية قصفه الجوي والصاروخي والمدفعي على عدد من المديريات الحدودية في محافظة صعدة.