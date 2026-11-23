احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزايدي، أن استمرار مأساة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يعني استمرار الصراع في المنطقة، مشددًا على الحق الكامل للشعب الفلسطيني في العيش داخل دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، أمام الاجتماع المراسمي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، بحضور الأمين العام نبيل فهمي.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الكامل في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر الزايدي من تداعيات استمرار معاناة الفلسطينيين نتيجة انتهاكات الاحتلال، مؤكدًا أن استمرار هذه المأساة يعني استمرار الصراع، بما يعكس ارتباط تحقيق الاستقرار الإقليمي بمعالجة القضية الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي دعم بلاده لآليات العمل العربي المشترك، وضرورة الارتقاء بها لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

وشدد الزايدي على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، بما يدعم قدرتها الجماعية على التعامل مع التحديات القائمة، ويسهم في تطوير العمل العربي المشترك بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي دعم بلاده لاستقرار السودان ولبنان واليمن، إلى جانب جميع الدول العربية، في إطار موقف العراق الداعم لأمن الدول العربية واستقرارها.

وتأتي تصريحات الزايدي خلال زيارته إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث استقبله الأمين العام نبيل فهمي، قبل مشاركته في الاجتماع المراسمي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.