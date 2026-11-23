الاوفر سايز كارديجان او الكارديجان الواسع من ابرز القطع للموسم ده، والكارديجان من القطع المناسبة جدا للانتقال بين المواسم وكمان لفترة البرد لو اعتمدي على الكارديجان الصوف السميك، وتقدري تلبسيه بطرق كتير، سواء مفتوح فوق قطعة اساسية ضيقة، او مقفول، وتقدري تختاري ما بين الستايل الطويل او القصير، يعني تقدري تنوعي وتنسقيه بستايلات مختلفة خلال الموسم. اختيار الطول المثالي للكارديجان، لكارديجان الطويل تقدري تنسقيه فوق الفساتين او التونيك. اختاري الكارديجان الخفيف لفترة الانتقال بين المواسم، والكارديجان الصوف السميك لايام البرد، هتقدري تنسقي تحته قطع تانية سميكة بشكل مريح. تقدري تنسقيه فوق اي حاجة عندك في الدولاب بسهولة، فوق قميص بسيط لعمل لوك يومي كاجوال، او تنسقيه في لوك انيق.

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