احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 09:33 مساءً -

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم يأتي استكمالًا للمناقشات التي شهدها اجتماع الأسبوع الماضي، وفي إطار متابعة مستجدات الملفات الاقتصادية، وإقرار برنامج التحول الاقتصادي المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أنه من المقرر الانتهاء من برنامج التحول الاقتصادي قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، تمهيدًا للإعلان عنه، مؤكدًا أهمية استكمال العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد، بما يضمن خروج البرنامج بصورة متكاملة تتضمن مستهدفات واضحة وآليات تنفيذ محددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات البرنامج، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، وموقف استكمال المحاور المختلفة للبرنامج، تمهيدًا للانتهاء منه والإعلان عن تفاصيله خلال الموعد المحدد.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم استيعاب جميع الملاحظات الخاصة بالبرنامج والتي نوقشت خلال «منتدى مصر 2026»، سواء ما تم في الاجتماعات المغلقة أو المفتوحة، مؤكدًا أن لدينا الآن نسخة كاملة تتضمن جميع هذه الملاحظات، كما أشار إلى أنه تم عقد لقاءات مع عدد من البرلمانيين والخبراء.

وفي ضوء ذلك، وجّه رئيس الوزراء بتوزيع نسخة مُحدَّثة من البرنامج على جميع الوزراء؛ حتى يكون كل وزير مُلمًّا بالقطاع المختص به.

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بدعوة رؤساء اللجان المتخصصة بمجلسي النواب والشيوخ للمشاركة في اجتماعات تُخصص لاستعراض النسخ المُحدّثة من برنامج التحول الاقتصادي، وإجراء مناقشات قطاعية متخصصة بشأن محاوره المختلفة، وذلك على مدار الأسابيع المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تسريع وتيرة العمل خلال هذه الاجتماعات، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، بما يتيح الاستفادة من مختلف الرؤى والخبرات والتخصصات، ويُسهم في إثراء محاور البرنامج والوصول إلى صياغة متكاملة له قبل الإعلان عنه، موجهاً بمواصلة التشاور مع المؤسسات الدولية، بما يتيح التعريف بمحاور البرنامج ومستهدفاته، وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية.

كما وجّه رئيس الوزراء بعرض البرنامج على أساتذة الجامعات المختصين، على غرار حوار "منتدى مصر 2026".

كما استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مقترح الوزارة بشأن تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية، خاصة في الأنشطة ذات الأولوية، وتركيز مستهدفات وزارة الصناعة على تعظيم القيمة المضافة للقطاع الصناعي، من خلال توطين الصناعات المغذية والمكملة للقطاعات الصناعية الرئيسية، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وصناعية منها.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس خالد هاشم فلسفة وأهداف برنامج «قيمة» (شهادة قياس الإسهام الصناعي الاقتصادي)، والذي يُعد بمثابة بطاقة تعريف صناعية واقتصادية متكاملة للمنشآت، تقيس حجم إسهامها الفعلي في الاقتصاد المصري لتحديد مستوى الحوافز والمزايا المستحقة لها وفقًا لأولويات الدولة وتوجهاتها الصناعية والاقتصادية.

وأوضح وزير الصناعة أن البرنامج يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الصناعة من خلال التحول من الاعتماد على نسبة المكون المحلي التقليدية إلى التقييم الشامل للإسهام الصناعي والاقتصادي للمنشأة، وربط الحوافز بدرجة التقييم؛ بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع تنافسية الصناعة المصرية، وتعظيم العائد الاقتصادي للحوافز التي تقدمها الدولة.

وأشار الوزير إلى أن منهجية التقييم ترتكز على معايير موضوعية شاملة تقيس القيمة المضافة الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والبحث والتطوير، والاعتماد على المشتريات والمدخلات الصناعية المحلية، وكفاءة استخدام الموارد والطاقة، فضلًا عن منح نقاط إضافية لتأهيل الموردين المحليين ودعم التعليم والتدريب الفني.

وأكد أن منظومة منح الشهادة تخضع لآليات حوكمة وتحقق دقيقة تجمع بين التدقيق المالي عبر محاسبين قانونيين معتمدين من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، والتحقق الفني والميداني من خلال وحدة متخصصة بمركز تحديث الصناعة، وذلك عبر منصة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.

وأضاف وزير الصناعة أن شهادة «قيمة» تسري لمدة عامين مع تحديث التقييم المالي ودرجة المنشأة سنويًا، وتشمل مسارات لتقييم المنشآت الصناعية إلى جانب الشركات التجارية وشركات التوريدات والمقاولات، لافتًا إلى أنه من المقرر تنفيذ تطبيق تجريبي للبرنامج لمدة شهرين على عينة من الشركات تمثل مختلف القطاعات والأحجام الصناعية، تمهيدًا لإقرار المنهجية النهائية وتجهيز المنظومة للتطبيق التدريجي؛ بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء: «فكرة شهادة "قيمة" جيدة للغاية، والمهم الآن أن نبدأ في تنفيذ الخطوات اللازمة لتفعيل تطبيق هذه الشهادة»، ووجّه بعرض الموضوع على مجلس الوزراء، والعمل على اقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة.