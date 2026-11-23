احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 09:33 مساءً - زار رئيس وزراء العراق، علي فالح الزيدي، مسجد الإمام الحسين (عليه السلام)، وسط العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى مصر.

وأدى الزيدي الصلاة في مسجد الإمام الحسين، كما تفقد مقتنيات منسوبة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، والموجودة في الحجرة النبوية في المسجد، وفق بيان صدر عن مجلس الوزراء العراقي.

يذكر أن الحجرة النبوية في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة هي حجرة مخصصة لحفظ وعرض مقتنيات أثرية منسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أُنشئت عام 1311 هـ (1893 م) في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

وفي تصريحات خلال زيارة الزيدي للقاهرة اليوم الإثنين، أعلن رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، على اتفاقه خلال مباحثاته مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على رفع التأشيرات بين مصر والعراق، مؤكدًا على أن العلاقة بين البلدين الشقيقين ليست سياسية فقط بل شعبية.

زيارة الزيدي لمسجد سيدنا الحسين زيارة الزيدي لمسجد سيدنا الحسين

الزيدي في مسجد الحسين

تفقد الحجرة النبوية

الزيدي يصلى في الحسين