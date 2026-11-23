احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - أعلن علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، على اتفاقه خلال مباحثاته مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على رفع التأشيرات بين مصر والعراق، مؤكدًا على أن العلاقة بين البلدين الشقيقين ليست سياسية فقط بل شعبية.

وقال رئيس الوزراء العراقى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع فخامة الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم، مضيفًا:" من بلاد الرافدين إلى أرض النيل، من حضارة علمت البشرية الكتابة، إلى حضارة علمت البشرية البناء.. مصر هى قلب الأمة العربية".

وأكد رئيس الوزراء العراقي، "أن العلاقة مع مصر ستكون متنوعة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية إن شاء الله".