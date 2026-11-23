احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - - التعليم الركيزة الأساسية في أي رؤية جادة للاستثمار في رأس المال البشري

- العلاقة بين التعليم والحماية الاجتماعية تتجاوز حدود التكامل بين الخدمات لتشكل مسارًا تنمويًا واحدًا

- الوزارة تضع مرحلة رياض الأطفال من سن الرابعة إلى السادسة في صدارة أولوياتها

- الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار في المسار المستقبلي للإنسان بأكمله

تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارك السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» الذي انطلق اليوم في نسخته الأولى تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية.

وقد شارك السيد الوزير محمد عبد اللطيف في أعمال الجلسة الثانية ضمن فعاليات المنتدى التي جاءت تحت عنوان «الاستثمار في رأس المال البشري: التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم»، حيث أجرى مداخلة أعرب خلالها عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا المنتدى الهام، الذي يتناول قضية بالغة الأهمية تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية في أي رؤية جادة للاستثمار في رأس المال البشري، فهو لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يفتح آفاق الفرص، ويحرر الإنسان من القيود التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ليبني مجتمعات أكثر عدالة، ونظم اقتصادية أكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العلاقة بين التعليم والحماية الاجتماعية تتجاوز حدود التكامل بين الخدمات، لتشكل مسارًا تنمويًا واحدًا؛ فالحماية الاجتماعية تمنح الأسر القدرة على إلحاق أبنائها بالتعليم، بينما يحول التعليم الجيد هذه الفرصة إلى قدرات ومهارات حقيقية تمكن الأجيال الجديدة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وكسر حلقة الفقر عبر الأجيال.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ من سنواته الأولى، حيث تتشكل ملامح الشخصية، وتتأسس القدرات المعرفية واللغوية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الوزارة تضع مرحلة رياض الأطفال، من سن الرابعة إلى السادسة، في صدارة أولوياتها، باعتبارها نقطة الانطلاق العادلة لكل طفل لتنمية قدراته واكتشاف إمكاناته، بصرف النظر عن خلفيته الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل، انطلاقًا من هذا التوجه، على التوسع في إتاحة مرحلة رياض الأطفال والارتقاء بجودتها، من خلال تطوير المناهج التفاعلية والقدرات المهنية للمعلمات، بما يضمن تقديم خبرة تربوية وتعليمية تثري قدرات الأطفال وتؤسس لمستقبلهم التعليمي.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن التحدي الحقيقي لهذا التوسع لا يقتصر على الأرقام وحدها، بل يتمثل في ضمان تعلّم فعلي يرسخ المهارات الأساسية ويبني ثقة الطفل بنفسه منذ البداية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الطفولة المبكرة ليس استثمارًا في مرحلة تعليمية بعينها، بل هو استثمار في المسار المستقبلي للإنسان بأكمله.

وفيما يتعلق بالتكامل بين التعليم والحماية الاجتماعية، أوضح السيد الوزير أنه لا يمكن فصل جودة التعليم عن البيئة الصحية والاجتماعية المحيطة بالطالب، ومن هنا يأتي التركيز على التغذية المدرسية باعتبارها أحد أهم جسور التكامل بين التعليم والحماية الاجتماعية، حيث تدعم الوجبة المدرسية المتكاملة النمو البدني للطفل، وتنعكس مباشرة على قدرته على التركيز والتحصيل الدراسي.

وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع وزارة الصحة والسكان في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الصحية التي تستهدف حماية صحة الطلاب، والاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية والتعامل معها، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»، في إطار الجهود الوطنية للاطمئنان على صحة أبنائنا والتدخل المبكر لعلاج الحالات التي تستدعي ذلك.

كما أشار الوزير إلى أن المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» تأتي لتعزيز جهود الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى الأطفال، والحد من تأثيرها على قدرتهم على التعلم والتحصيل الدراسي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تتكامل مع عدد من البرامج الصحية داخل المدارس، ومن بينها برامج صحة الفم والأسنان، وبرامج الإسعافات الأولية والتوعية بالصحة النفسية، بما يسهم في توفير بيئة مدرسية أكثر أمانًا وصحة، ويعزز الوعي الصحي لدى الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأكد الوزير أن الطالب السليم صحيًا ونفسيًا هو الأقدر على التعلم والإبداع والمشاركة الإيجابية في مجتمعه، ومن ثم فإن الرعاية الصحية داخل المدرسة ليست خدمة إضافية، بل هي جزء أصيل من جودة التعليم والاستثمار في رأس المال البشري.

وفي سياق متصل، أكد السيد الوزير أن العدالة التعليمية لا تتحقق بمجرد توفير مقعد دراسي، بل بضمان امتلاك كل طالب لمهارات القراءة والكتابة والحساب والفهم، مشيرًا إلى مواصلة العمل على تحسين جودة التعلم وتطوير المناهج، وفي مقدمتها البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لدى طلاب الصفوف الأولى، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الفصول لتوفير بيئة تعليمية لائقة.

وخلال الجلسة، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر والتقدير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» على تعاونها المثمر مع الوزارة في تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، والذي يستهدف تحسين مستوى الطلاب في المهارات الأساسية، باعتبارها الركيزة الرئيسية لبناء تعلم حقيقي ومستدام.

واستعرض الوزير الرؤية العامة لتطوير التعليم العام والفنى، موضحًا أن الوزارة وضعت ملف تنمية مهارات القراءة والكتابة على رأس أولوياتها في جهود إصلاح المنظومة، في ضوء ما كشفت عنه التقييمات من وجود نسبة كبيرة من الطلاب الذين يعانون من ضعف في هذه المهارات، حيث بلغت النسبة نحو 45.5% قبل تنفيذ البرنامج، وهو ما استدعى إطلاق تدخلات علاجية تستهدف تحسين قدرات الطلاب، خاصة بالصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة تم تنفيذه على ثلاث مراحل، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبإشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث أظهرت نتائج التقييمات تحسنًا ملحوظًا في مستويات الطلاب، وانخفاض نسبة ضعاف القراءة والكتابة من 45.5% في المرحلة الأولى، إلى 32.4% في المرحلة الثانية، وصولًا إلى 13.9% في المرحلة الثالثة، بما يعكس أثر البرنامج والتدخلات التعليمية التي تم تنفيذها داخل المدارس.

وأكد الوزير أن الوزارة لا تستهدف فقط تحسين نتائج التقييمات، وإنما ترسيخ حق كل طالب في اكتساب المهارات الأساسية التي تمكنه من مواصلة تعليمه بثقة، مشددًا على أهمية استمرار متابعة الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، وتوفير البرامج العلاجية المناسبة لهم، وعدم انتقال أي طالب إلى صف دراسي أعلى دون إتقان مهارات القراءة والكتابة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحماية المجتمعية من خلال تحسين المهارات الأساسية للطلاب، واستعادة دور المدرسة باعتبارها البيئة الرئيسية للتعلم وبناء شخصية الطالب، مؤكدًا أن عودة الطلاب إلى المدارس وانتظامهم في الحضور يمثلان أحد أهم محاور تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح أن الوزارة نجحت في استعادة ثقة الطلاب وأولياء الأمور في المدرسة، حيث ارتفعت معدلات الحضور من نحو 15% خلال العام الدراسي 2023/ 2024 إلى أكثر من 90% حاليا، وهو ما يعكس نجاح جهود الوزارة في إعادة الطلاب إلى المدارس وتعزيز انتظام العملية التعليمية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف أن يتلقى أبناؤنا تعليمهم داخل المدرسة، وأن يحصلوا على المعرفة والمهارات اللازمة من خلال المعلم والمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن مواجهة مشكلة ضعف الحضور والاعتماد على مصادر تعليمية خارج المدرسة تمثل معالجة لتحدٍ ممتد منذ نحو 30 عامًا، وأن ما تحقق هو ثمرة جهود متواصلة لإعادة الانضباط إلى المدارس وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد الوزير على أن المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة العمل على تطوير المهارات الأساسية، وتعزيز دور المعلم، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة، بما يضمن أن تكون المدرسة المكان الحقيقي للتعلم، وأن يتمكن كل طالب من القراءة والكتابة بصورة سليمة، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق جودة التعليم وبناء الإنسان المصري.

وفي إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التعليمية وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستهدف إنهاء العمل بنظام الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027/ 2028، حيث تعمل حاليًا نحو 500 مدرسة فقط بنظام الفترة المسائية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية الجديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وفقًا لاحتياجات كل محافظة، بما يسهم في توفير يوم دراسي منتظم، وتحسين البيئة التعليمية، وإتاحة فرص تعلم أفضل لجميع الطلاب، كما تستهدف الوزارة القضاء على نظام الفترة المسائية بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي 2028/ 2029، وبالمرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2029/ 2030، في إطار خطة متكاملة لتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة لجميع الطلاب.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تواجه تحديات مستمرة في تطوير المنظومة التعليمية، في ظل الزيادة المتنامية في أعداد الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية الجديدة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى نجاح جهود الوزارة في خفض متوسط كثافة الفصول الدراسية إلى أقل من 40 طالبًا في الفصل، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وفي إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل، تعمل الوزارة على إدماج مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية ضمن المنظومة التعليمية؛ حيث بدأت تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال منصة تعليمية متخصصة، بالتعاون مع الجانب الياباني، بهدف تنمية التفكير النقدي والاستخدام الواعي للتكنولوجيا، كما أدرجت الوزارة الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني بكالوريا وتتناول مفاهيم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والبورصة، وتنمية قدرة الطلاب على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.

وأكد الوزير أن تطوير المناهج الدراسية يمثل خطوة استراتيجية ضرورية لمواكبة التحولات العالمية والمحلية في مجالات التعليم والتكنولوجيا، وتحقيق رؤية الدولة في بناء نظام تعليمي حديث، موضحًا أنه تم تطوير 94 منهجًا للتعليم العام، منها اللغة العربية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي، واللغة الإنجليزية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، والرياضيات للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالتعاون مع الجانب الياباني، والعلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، والدراسات الاجتماعية من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي.

وأضاف الوزير أنه تم تطوير مناهج البكالوريا المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المتخصصة، للاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية في تطوير المحتوى وأساليب التعليم والتقييم، لافتًا إلى قيام مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO) باعتماد الأطر التربوية ومنهجيات التقييم المتضمنة في كتب البكالوريا المصرية، بما يعزز جودة المناهج ويرتقي بمستوى مخرجات العملية التعليمية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تدويل منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال التوسع في الشراكات الدولية مع ألمانيا وإيطاليا واليابان، حيث تضمنت الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإيطالي التعاون لإنشاء 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، ومع الجانب الألماني إنشاء وتطوير وتشغيل 38 مدرسة مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب التعاون مع الجانب الياباني لتطوير 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس متخصصة في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز نقل الخبرات الدولية والاستفادة من النماذج التعليمية المتقدمة، ويربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف إعداد خريج مؤهل من التعليم الفني، يمتلك شهادة دولية معتمدة، ويتمتع بمهارات في البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حصوله على شهادة معتمدة من إحدى جهات التعليم الخاص، بما يعزز قدرته التنافسية ويؤهله لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وفي ختام كلمته، أعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن تطلعه إلى أن تسهم المناقشات التي يشهدها المنتدى في تعزيز الفهم المشترك لسبل التكامل بين التعليم والحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات والتجارب التي تساعد على تحويل هذا التكامل إلى سياسات وممارسات تحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا في حياة الإنسان.