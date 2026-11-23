احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع «الميثاق الوطني لتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر» (Egypt National Health Compact)، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي؛ وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للإسراع في استكمال التوسع الجغرافي للمنظومة، وتسريع دخول محافظات المرحلة الثانية حيز التطبيق، بما يضمن توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الحماية المالية للمواطنين بحلول عام 2030.

ووقَّع على الميثاق كلٌّ من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة/ آنا بيردي، مديرة العمليات بمجموعة البنك الدولي، وعدد من ممثلي مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل أولوية رئيسية للدولة المصرية، باعتبارها أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي والاجتماعي التي تستهدف ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، دون أن تشكل تكاليف الحصول على الرعاية الصحية عبئًا ماليًا عليهم أو على أسرهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة جميع المتطلبات اللازمة للتوسع في تطبيق المنظومة، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز جاهزية المنشآت، وتوفير الكوادر البشرية والتمويل المستدام، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية لتحقيق المستهدفات المحددة بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الميثاق يمثل إطارًا داعمًا لتسريع استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تكامل جهود تطوير المنشآت الصحية، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الأولية، وتنمية القوى البشرية، وتعزيز جاهزية المستشفيات ومقدمي الخدمة؛ بما يضمن توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بالمحافظات المستهدفة وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد.

وأشار السيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أهمية ضمان الاستدامة المالية لجهود تطوير القطاع الصحي، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد والإنفاق العام، وتحديث آليات التمويل التي تدعم التوسع في التغطية الصحية الشاملة، فضلًا عن توفير المخصصات المالية اللازمة لاشتراكات الفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع؛ بما يحقق التوازن بين فاعلية الإنفاق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية.

وأكدت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، أهمية الشراكات الدولية في دعم جهود الدولة المصرية لتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وحشد التمويل والخبرات الفنية اللازمة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية وشركاء التنمية لدعم الأولويات الوطنية.

وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتفعيل إطار متكامل للمتابعة والتقييم والمساءلة، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية والجهات المعنية، وبمشاركة مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية، من خلال مؤشرات أداء واضحة وجداول زمنية محددة لمتابعة معدلات التقدم في التوسع الجغرافي، وجاهزية المنشآت، وتسجيل المستفيدين، وتوفير التمويل، وضمان جودة الخدمات المقدمة.

ويأتي هذا الميثاق تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية باستكمال بناء منظومة تأمين صحي شامل ومستدام، تضمن الحماية الصحية والمالية لجميع المواطنين، وتدعم تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية، وصولًا إلى استكمال التوسع في تطبيق المنظومة بالمحافظات المستهدفة بحلول عام 2030.

كما يأتي توقيع هذا الميثاق في إطار التزام الحكومة المصرية باستكمال مسيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والبناء على ما تحقق من إنجازات في مرحلتها الأولى، من خلال تسريع تنفيذ المرحلة الثانية والتوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والمنيا ومطروح وشمال سيناء، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية؛ بما يستهدف مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى نحو 18.5 مليون مواطن إضافي بحلول عام 2030.

ويستهدف الميثاق توفير إطار متكامل للتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ومجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية، لتسريع وتيرة تنفيذ المنظومة، وتوفير متطلبات جاهزية المنشآت الصحية، وضمان توافر الكوادر البشرية والموارد المالية والتشغيلية اللازمة، بما يكفل تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمستفيدين، وفقًا لمعايير الاعتماد القومية.

كما يتضمن الميثاق عددًا من المستهدفات الرئيسية حتى عام 2030، يأتي في مقدمتها التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل ست محافظات إضافية، واستيعاب نحو 18.5 مليون مواطن جديد؛ ليصل إجمالي المستفيدين المستهدفين بالمرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 23.5 مليون مواطن، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 935 منشأة صحية، تشمل 827 منشأة للرعاية الصحية الأولية و108 مستشفيات ووحدات للرعاية الحرجة؛ بما يضمن جاهزيتها لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير الاعتماد.

ويستهدف الميثاق أيضًا خفض نسبة الإنفاق المباشر من مساهمات المواطنين على الخدمات الصحية إلى أقل من 28% من إجمالي الإنفاق الصحي بالمحافظات المستهدفة، وتعزيز الحماية المالية للأسر من الأعباء الصحية، فضلًا عن رفع نسبة الإنتاج المحلي من الأدوية الأساسية والمنتجات الصحية إلى أكثر من 75% من حيث القيمة، وأكثر من 90% من حيث حجم الإنتاج، مع تعزيز توافر الأدوية الأساسية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية.

كما يشمل ذلك توفير احتياجات تمويلية تُقدَّر بنحو 178 مليار جنيه حتى عام 2030، منها نحو 163 مليار جنيه من القطاع العام و15 مليار جنيه من القطاع الخاص؛ لتغطية الاستثمارات الإنشائية والتشغيلية اللازمة للتوسع في المنظومة.

ويرتكز الميثاق على ستة محاور استراتيجية متكاملة تمثل المتطلبات الأساسية للإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل:

أولًا: تطوير البنية التحتية الصحية ورفع جاهزية المنشآت من خلال تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة 935 منشأة صحية بالمحافظات المستهدفة، بما يشمل منشآت الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ووحدات الرعاية الحرجة، مع الالتزام بمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ لضمان جاهزية المنشآت للتعاقد وتقديم خدمات المنظومة.

ثانيًا: التوسع في منصات تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية والطب عن بُعد من خلال تعزيز دور العاملين الصحيين المجتمعيين، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات خارج المنشآت التقليدية، والاستفادة من الحلول الرقمية والطب الاتصالي؛ لتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية.

ثالثًا: تطوير حزمة الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز الخدمات الوقائية من خلال التوسع في تطبيق حزمة المنافع والخدمات التأمينية الشاملة، وتعزيز خدمات صحة الأسرة والأم والطفل والتطعيمات والفحوصات الوقائية، وتحقيق التكامل بين الخدمات العلاجية والتشخيصية والتأهيلية والخدمات الوقائية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان.

رابعًا: الاستثمار في القوى البشرية الصحية من خلال تطوير الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وتحسين توزيعها الجغرافي والتخصصي، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المستمر، والاستفادة من التحول الرقمي ونظم العمل الجماعي؛ بما يضمن توافر القوى البشرية اللازمة لتشغيل المنشآت وتقديم الخدمات بكفاءة.

خامسًا: تعزيز الحماية المالية وتيسير الحصول على الخدمات الصحية من خلال التوسع في التغطية الجغرافية للمنظومة وفق الجداول الزمنية المحددة، وضمان توفير التمويل اللازم لاشتراكات غير القادرين، وتعزيز آليات الحماية المالية؛ بما يسهم في خفض الإنفاق المباشر من مساهمات المواطنين والحد من تعرض الأسر للأعباء المالية الناتجة عن المرض.

سادسًا: تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار والابتكار في القطاع الصحي من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصحية، وتطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، وتعزيز كفاءة التعاقد وشراء الخدمات الصحية؛ بما يدعم استدامة المنظومة وتنوع مقدمي الخدمات.