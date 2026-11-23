احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال تضمنت قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني لجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، والتقاط صورة تذكارية بين السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء العراقي، وأعقبها لقاء ثنائي بينهما، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس الوزراء العراقي في زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، مؤكدًا سيادته عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على تنميتها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال البناء على مخرجات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وترجمتها إلى خطوات عملية تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

كما جدد السيد الرئيس موقف مصر الداعم للعراق في صون سيادته ووحدته ومقدرات شعبه، لا سيما في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشددًا سيادته على أن استقرار العراق الشقيق يمثل ركنًا أصيلًا للأمن القومي العربي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء العراقي أكد اعتزازه البالغ بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مشيرًا إلى تقدير العراق للعلاقات التاريخية بين البلدين، ومثمنًا الدعم المصري لأمن واستقرار العراق.

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي عن تقديره لجهود مصر الرامية لخفض التوتر الإقليمي وحفظ الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا تطلع العراق لتكثيف التشاور السياسي مع مصر من أجل الحيلولة دون تجدد التصعيد الإقليمي. وفيما يتصل بالتعاون الثنائي، بحث الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والتجارة والتعاون العسكري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت أيضًا للتطورات الإقليمية والدولية، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الراسخ الداعم لأمن واستقرار كافة الدول العربية، باعتبار أن أمنها يعد امتدادًا للأمن القومي المصري، مشيرًا سيادته في هذا الصدد إلى المساعي المصرية الحثيثة الرامية لتسوية الأزمات الإقليمية الراهنة، بما يشمل الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، وهو ما أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي تقديره له.

وذكر المتحدث الرسمي أنه في أعقاب المباحثات، عقد السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء العراقي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

أخى دولة السيد/ على الزيدى..

رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة،

السيدات والسادة،

أرحب بكم، أخى دولة رئيس مجلس الوزراء، فى أول زيارة رسمية لكم إلى بلدكم الثانى مصر وأغتنم هذه المناسبة؛ لكى أتقدم إليكم مجدداً بالتهنئة، بمناسبة توليكم مهام منصبكم. كما أؤكد على عمق العلاقات المصرية – العراقية الممتدة، واهتمامنا بدفع الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأسجل كذلك؛ اعتزازنا باستضافة مصر، لاجتماع "الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية – العراقية المشتركة"، برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين، والتى تأتى فى توقيت تشهد فيه العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين تطوراً متنامياً. وأشيد هنا بدورية انعقاد هذه اللجنة، بالتناوب بين مصر والعراق، بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

السادة الحضور؛

أجريت اليوم مع دولة رئيس الوزراء، أخي علي الزيدي، مباحثات بناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد عكست المباحثات عزمنا على ترجمة ما توصلنا إليه من تفاهمات إلى خطوات ملموسة تلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والرخاء والتنمية.

اتفقنا أيضاً على تعزيز آليات التشاور السياسى، خاصة فى ظل التحديات المتشابكة التى تواجه المنطقة. وقد تناولت مباحثاتنا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلنا وجهات النظر حول سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وإيجاد مقاربات تقود إلى التخفيف من حدة الأزمات، وخفض التصعيد بالمنطقة.

كما أكدنا أهمية دفع آليات العمل العربى المشترك، بما يهدف إلى صون الأمن القومى العربى، وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية. ولا يفوتنى فى هذا الصدد أن أجدد التأكيد على دعم مصر الثابت لسيادة ووحدة واستقرار العراق الشقيق، والحفاظ على مكتسباته التى حققها على مدار السنوت الماضية.

السيدات والسادة؛

تناولنا أيضاً تطورات القضية الفلسطينية حيث أكدت على أهمية احترام وقف إطلاق النار، ووفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس "ترامب" للسلام بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافى المبكر، وتأهيل البنية التحتية والمستشفيات فى القطاع.

كما شددت على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، بما يشمل إتمام الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، فضلاً عن نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطينى الشقيق من ممارسة حقه فى تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

تطرقت مباحثاتنا كذلك إلى الشأن اليمنى حيث أكدنا أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية، التى تستهدف استئناف مسار التسوية السياسية الشاملة والمستدامة للأزمة فى اليمن، بما يضمن وحدته واستقراره.

كما توافقنا على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية، للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولى، وأكدنا رفضنا القاطع لمحاولات المساس بحرية وأمن الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما شددت على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر هى مسئولية حصرية للدول العربية والإفريقية المشاطئة له.. دون غيرها.

وقد تطرقت المباحثات أيضاً إلى ملف الأمن المائى، لا سيما مع كون بلدينا دولتى مصب، وشددنا على أهمية تعزيز التنسيق وأطر التعاون فى مواجهة تحديات ندرة المياه والتصحر، وأكدنا كذلك ضرورة الالتزام بالقانون الدولى، فيما يتعلق بالمجارى المائية العابرة للحدود، ورفض الإجراءات الأحادية، والالتزام بالتعاون من خلال الإخطار المسبق، والتشاور والتوافق لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

أخى دولة رئيس الوزراء،

أجدد ترحيبى بكم فى مصر، وأتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا، بما يحقق تطلعات شعبينا الشقيقين وأمتنا العربية، وأتمنى للعراق الشقيق دوام الخير والازدهار".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه، في أعقاب المؤتمر الصحفي، أقام السيد الرئيس مأدبة غداء تكريمًا لرئيس مجلس الوزراء العراقي والوفد المرافق له.