اللبن يحمي من سرطان القولون؟كشف عالم متخصص في الأورام عن أن تناول نوع معين من الطعام بانتظام على وجبة الإفطار قد يساعد على خفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، الذي يعد من أكثر أنواع السرطان فتكا.

وأوضح البروفيسور جاستن ستيبينغ، أستاذ العلوم الطبية الحيوية في جامعة “أنجليا روسكين” البريطانية، في مقال نشره على موقع “ذا كونفرسيشن”، أن دراسة حديثة كشفت عن تأثير وقائي محتمل لتناول الزبادي “اللبن الرائب” ضد الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت يحذر فيه الأطباء من الارتفاع الحاد في حالات سرطان القولون والمستقيم بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما، وهو اتجاه بات يثير قلقا متزايدا في الأوساط الطبية.

وتشير الأرقام الواردة في مقال ستيبينغ إلى أن معدلات الإصابة بهذه الفئة العمرية تضاعفت عالميا خلال السنوات القليلة الماضية.

ويعتقد على نطاق واسع أن النظام الغذائي يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في هذا الارتفاع، ولا سيما الزيادة الكبيرة في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة.

كيف يمكن للزبادي أن يحمي من سرطان القولون؟

قال البروفيسور ستيبينغ: “تشير الأدلة العلمية الناشئة إلى أن تناول الزبادي بانتظام قد يوفر تأثيرا وقائيا ضد بعض الأشكال العدوانية من سرطان القولون والمستقيم، وذلك من خلال تعديل ميكروبيوم الأمعاء، أي مجتمع البكتيريا الطبيعية التي تعيش داخل الجهاز الهضمي”، حسبما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأوضح ستيبينغ أن ميكروبيوم الأمعاء يؤدي دورا حاسما في الصحة العامة، إذ يؤثر في عملية الهضم ووظائف الجهاز المناعي، وحتى احتمالات الإصابة بالسرطان.

وأضاف: “يمكن لبكتيريا الأمعاء أن تعيش داخل الأورام السرطانية نفسها، ويعتقد عموما أن الحفاظ على توازن صحي بين هذه البكتيريا أمر ضروري لدعم جهاز مناعي قوي والوقاية من الالتهابات التي قد تسهم في تطور السرطان”.

ويرى ستيبينغ أن الزبادي قد يوفر هذه الحماية لأنه يحتوي على مزارع حية من البكتيريا النافعة، من بينها “لاكتوباسيلوس بولغاريكوس”، المستخدمة في تخمير الحليب وإنتاج الزبادي، و”ستربتوكوكوس ثيرموفيلوس”، التي تساعد أيضا في عملية التخمير.

وأوضح ستيبينغ أن دراسة “وجدت أن تناول حصتين أو أكثر من الزبادي أسبوعيا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بنوع محدد من سرطان القولون والمستقيم العدواني، الذي يظهر في الجانب الأيمن من القولون، ويرتبط بمعدلات بقاء على قيد الحياة أقل مقارنة بالأورام التي تنشأ في الجانب الأيسر”.

دراسة شملت أكثر من 150 ألف شخص

حلل الباحثون بيانات أكثر من 150 ألف مشارك خضعوا للمتابعة على مدى عدة عقود في الدراسة التي أشار إليها ستيبينغ.

وأظهرت النتائج أن الاستهلاك المنتظم للزبادي على المدى الطويل قد يؤدي إلى تغييرات في ميكروبيوم الأمعاء، بطريقة يمكن أن توفر حماية من بعض أنواع السرطان.

وخلال الدراسة، سأل العلماء المشاركين كل عامين عن كمية الزبادي التي يتناولونها.

كما قاس الباحثون مستويات بكتيريا “بيفيدوباكتيريوم”، وهي من البكتيريا النافعة التي قد توجد في بعض أنواع الزبادي، داخل الأنسجة السرطانية لدى 3079 مشاركا أصيبوا بسرطان القولون والمستقيم خلال فترة المتابعة.

ووفق النتائج فإن تناول الزبادي لم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بجميع أشكال سرطان القولون والمستقيم.

لكن الأشخاص الذين تناولوا حصتين أو أكثر من الزبادي أسبوعيا كانوا أقل عرضة للإصابة بنوع محدد يعرف باسم “سرطان القولون القريب الإيجابي لبكتيريا البيفيدوباكتيريوم”.

وهذا النوع من سرطان القولون والمستقيم ينشأ في الجانب الأيمن من القولون، ويعد من الأنواع المرتبطة ببعض أدنى معدلات البقاء على قيد الحياة.

فوائد أخرى للزبادي تتجاوز صحة الأمعاء

لا تقتصر الفوائد الصحية المحتملة للزبادي على دوره في دعم ميكروبيوم الأمعاء، بل تشمل أيضا جوانب أخرى من الصحة.

فالزبادي يحتوي على الكالسيوم، ما يجعله مفيدا لصحة العظام، وقد يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

كما ربطت دراسات بين تناوله بانتظام وبين:

– انخفاض ضغط الدم.

– تراجع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

– احتمال انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.