احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - في إطار متابعة منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي، وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بمد ساعات العمل في صيدليات المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي حتى الساعة الثامنة مساءً، بهدف تيسير حصول المرضى على الأدوية وتخفيف التكدس.

وشدد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة بالوزارة، وتوظيفها لدعم خدمات الهيئة، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.