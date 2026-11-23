احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - وثّق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في مذكراته الرئاسية، موقف مصر الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً أن القاهرة رفضت فتح حدودها أمام سكان القطاع، حتى لا تصبح طرفاً في عملية تهجير قسري للفلسطينيين، في موقف يعكس تمسك الدولة المصرية برفض تصفية القضية الفلسطينية أو فرض واقع جديد على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

مصر ترفض تهجير أهل غزة والشعب الفلسطيني

واستعرض بايدن، خلال 23 صفحة خصصها في مذكراته للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال فترة رئاسته، تفاصيل الموقف المصري من الحرب، مشيراً إلى أنه فكّر في طرح إمكانية السماح لبعض سكان القطاع بالعبور مؤقتاً إلى الأراضي المصرية، لكنه كان يدرك مسبقاً معارضة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المقترح، في ظل الرفض المصري القاطع لتحويل الحرب إلى وسيلة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وكشف الرئيس الأمريكي السابق أن مصر لم تكن مستعدة لفتح حدودها أمام هذا السيناريو، بما قد يترتب عليه من تداعيات تمس القضية الفلسطينية ومستقبل سكان قطاع غزة.

وفي سياق متصل، دافع بايدن عن قراره بمواصلة تقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل عقب أحداث السابع من أكتوبر، مؤكداً أنه لا يشعر بالندم على موقفه، رغم اعترافه بأن إسرائيل تجاوزت حدود الرد العسكري، وأن عملياتها العسكرية في قطاع غزة لم تتسم بالقدر الكافي من الحذر لتجنب سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين.

وفي إشارة إلى حدود الدعم الأمريكي لإسرائيل، وجّه بايدن تحذيراً واضحاً إلى تل أبيب، مؤكداً أن الدعم الأمريكي لن يظل مضموناً إلى الأبد، إذا واصلت إسرائيل رفض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، داعياً القيادة الإسرائيلية إلى مراجعة سياساتها والاستيقاظ قبل فوات الأوان.

وتعيد تصريحات بايدن، كما أوردتها مذكراته، تسليط الضوء على طبيعة الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية، كما تبرز أهمية الموقف المصري الرافض للتهجير القسري، والتمسك ببقاء الفلسطينيين على أرضهم.