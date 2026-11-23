احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 01:21 مساءً -

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماعًا تمهيديًا لبدء إعداد مخطط التطوير والتحسين لمنطقة أرض اللواء، في إطار برنامج تحسين الإمداد بالخدمات وتحسين سبل العيش، الممول بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد المحافظ أهمية تحديد أولويات المشروعات المقرر تنفيذها وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بالمنطقة وتحسين جودة حياة سكانها.

وكلّف المحافظ بعقد لقاء موسع يضم جميع الجهات المعنية بالمرافق بحي العجوزة، وممثلي مجلس النواب عن الدائرة، وممثلين عن المواطنين، إلى جانب إدارات التخطيط العمراني، والمجلس القومي للمرأة، ومديريتي التربية والتعليم والصحة، لمناقشة الاحتياجات وتحديد أولويات التدخلات والمشروعات المقترحة.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لتيسير الإجراءات ومتابعة التنسيق بين الجهات المعنية، وأخرى فنية تتولى متابعة الأعمال وسرعة إنجاز المهام المطلوبة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا ضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء اللقاء بحضور محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتورة سحر عطية، استشاري المشروع، والدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس عمر عبد العزيز، مسؤول بالقطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز، والدكتورة هبة عمار، والدكتور محمد هارون من الفريق الاستشاري.