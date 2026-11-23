احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن التعامل مع المتغيرات الجديدة يستلزم تطوير آليات أكثر مرونة للاستجابة للأزمات والصدمات، إلى جانب أهمية إتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة واستدامة لدعم منظومات الحماية الاجتماعية.

وأشار مدبولي إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل جزءًا أصيلًا من العدالة والتنمية والاستقرار، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من اختلاف تجارب الدول، باعتباره مصدرًا للثراء في تطوير السياسات والبرامج.

وبدأت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في العاصمة الجديدة وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، و بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

وتنظم فعاليات المنتدى وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت شعار 'الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، على مدار يومين الاثنين والثلاثاء وبمشاركة نحو 400 شخصية من المسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، ولفيف من الوزراء .

برعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. انطلاق المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بالعاصمة الجديدة

وتتناول جلسات المنتدى مجموعة من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، واستدامة التمويل وتعزيز الحوكمة الفعالة، والتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات، فضلًا عن الحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والنكبات، والتمكين الاقتصادي ودعم الانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج، وتعزيز الحماية الاجتماعية وفق نهج دورة الحياة.