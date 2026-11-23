احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 01:21 مساءً -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تجربة مصر الحديثة في مجال الحماية الاجتماعية استفادت من الخبرات الدولية، وفي مقدمتها تجارب دول أمريكا اللاتينية، خاصة البرازيل والمكسيك، إلى جانب التجارب الآسيوية والتعاون الممتد مع البنك الدولي ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته بافتتاح المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، أن هذا التفاعل أسهم في تطوير برامج التحويلات النقدية المشروطة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وربط الدعم بالتعليم والصحة والاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار إلى أن الأهمية الحقيقية للتجربة المصرية لم تكن في نقل النماذج الدولية وتطبيقها، وإنما في استيعاب دروسها وتطوير ما يتناسب منها مع طبيعة المجتمع المصري واحتياجاته وأولوياته.

وأضاف أن برنامج «تكافل وكرامة» تبلور باعتباره أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية المصرية، حيث جمع بين الدعم النقدي المشروط للأسر والدعم غير المشروط للفئات المستحقة، إلى جانب التوسع في الشمول المالي والرقمنة وربط الحماية بمسارات التمكين الاقتصادي.