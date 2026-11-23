احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - توجه رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، صباح اليوم الاثنين، إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يومين، لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن المباحثات المقررة خلال الزيارة تتناول مسار العلاقات بين مصر والسودان، وسبل تطوير التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق كامل إدريس خلال الزيارة الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي، والنائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي المعتصم عبد الله أحمد، إلى جانب عدد من المسئولين.

وكان في وداع رئيس الوزراء بمطار الخرطوم وزيرا المعادن، والتعليم والتربية الوطنية.