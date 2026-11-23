احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 02:17 مساءً -

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه المنصب في نوفمبر (2025)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالإشادة بالجهود التي بذلها المدير العام لليونسكو منذ توليه مهام منصبه، وما تحقق من تقدم في مسار الإصلاح المؤسسي والإداري للمنظمة، بما يضمن الاستجابة لأولويات الدول الأعضاء التنموية، خاصة الدول النامية.

وأكد الرئيس الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة اليونسكو في حماية التراث الثقافي، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير النظم التعليمية، وكذلك جهودها في دعم برامج تمكين الشباب وبناء قدراتهم في مصر، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومات التعليم والعلوم والثقافة.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد اهتمام مصر بتوسيع أوجه التعاون مع اليونسكو في تأهيل الشباب، خاصة صانعي المحتوى الرقمي والصحفيين، وتعزيز مهاراتهم في إنتاج محتوى هادف ومسؤول، بما يسهم في زيادة الوعي ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وترسيخ الحوار والتسامح بين مختلف الثقافات.

كما أشار الرئيس إلى أهمية التعاون مع اليونسكو في رقمنة أرشيف الإذاعة والتليفزيون المصري وصونه، باعتباره جزءًا أصيلًا من الذاكرة الوطنية والتراث الثقافي المصري، بهدف حفظ الذاكرة الإعلامية وإتاحتها للأجيال القادمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المدير العام لمنظمة اليونسكو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس، مؤكدًا الدور الريادي الذي تضطلع به مصر كشريك فاعل في دعم أجندة المنظمة، ومشيدًا بجهودها في النهوض بمجالات التعليم والثقافة والعلوم.

وذكر الدكتور خالد العناني أن هناك آفاقًا جديدة لدعم المشروعات المشتركة بين مصر والمنظمة في العديد من المجالات، مشيرًا كذلك إلى الفرص الواعدة للتعاون الثلاثي في الدول الأفريقية من خلال طرح مبادرات ثقافية وتعليمية متنوعة لحفظ التراث الإنساني وتحقيق الأهداف التنموية لدول القارة.