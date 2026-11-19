احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:37 مساءً - بأجواء ودية خطفت عدسات المصورين، كسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بروتوكولات اللقاءات الرسمية بعبارة مازحة استقبل بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنجن الصينية، قبل أن ينتقل الزعيمان إلى اجتماع مغلق لساعة كاملة، تصدرت فيه جهود تسوية الصراع الأوكراني طاولة المباحثات.

ومازح ترامب بوتين عند دخوله الغرفة، قائلاً: "من هذا.. إنه صديقي"، ثم اقترب منه مصافحا إياه بشكل ودي، قبل أن يعقدا اجتماعا ثنائيا مغلقا استمر نحو ساعة.

الكرملين: الصراع الأوكراني المحور الرئيسي للقاء

فيما أوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيسين بحثا تسوية الصراع الأوكراني والعلاقات الثنائية خلال اجتماعهما.

وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الخميس: "بحثنا الاستعدادات للقمة الثلاثية، وناقشنا بعض القضايا المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية. وبالطبع، تم التطرق إلى قضايا تسوية الصراع الأوكراني".

كما أضاف أوشاكوف، في إطار إجابته عن سؤال عما إذا كان يمكن اعتبار القضية الأوكرانية المحور الرئيسي للقاء بين بوتين وترامب: "نعم.. يمكن قول ذلك".

وكان ترامب أكد قبل لقائه بوتين أنه يتطلع إلى هذا الاجتماع الثنائي. وقال الرئيس الأمريكي "تربطنا علاقة رائعة منذ سنوات.. ونعرف بعضنا البعض منذ وقت طويل، وأعتقد أن الكثير من الأمور الرائعة يمكن أن تنبثق عن هذا اللقاء، أو على الأقل أن تبدأ من خلاله".

كما شدد لاحقا خلال لقائه نظيره الصيني شي جين بينج على أن بكين وواشنطن تسعيان للمساعدة في تسوية الصراع الأوكراني. وقال ترامب خلال لقائه نظيره الصيني، على هامش قمة " أبيك ": "نريد تقديم المساعدة فيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، نود أن ينتهي ذلك.. أعتقد أنني أستطيع قول ذلك بكل ثقة نيابة عن كلينا".

هذا ولفت إلى أنه يترقب الكثير من النتائج الإيجابية بشأن الحرب في أوكرانيا.