احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:37 مساءً - تبدأ بعد قليل، القمة الثلاثية بين رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا، ترامب وشي وبوتين، على هامش قمة إيبك المنعقدة فى مدينة ستتشن الصينية، وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن هذه القمة هى لحظة قد تشكل منعطفاً فى تاريخ العالم، أو ربما تتحول إلى مجرد لقطة تذكارية تُنسى سريعاً.

وأشارت الوكالة إلى ان ترامب، من خلال هذا الاجتماع الثلاثي، يسعى إلى إثبات سمعته كخبير في إبرام الصفقات؛ حيث يرى في لقائه مع شي وبوتين - وهما من أبرز خصوم الولايات المتحدة - فرصةً لوضع قواعد للحد من الأسلحة النووية، والبدء في تسوية النزاعات في أوكرانيا وإيران، ومع ذلك يرى الخبراء أن احتمالات تحقيق اختراقات كبرى تظل ضئيلة.

لقاء منفصل بين ترامب وشي يستمر ساعة

وقبيل الاجتماع الثلاثي، عقد ترامب لقاءً ثنائياً منفصلاً مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وهو ثالث اجتماع جوهري يجمعهما هذا العام. وقد أشاد الرئيس الأمريكي بالصداقة التي تربطهما، وبالاهتمام المشترك بضمان تدفق شحنات النفط عبر مضيق هرمز، الذي بات مسرحاً رئيسياً للهجمات في سياق النزاع المتعلق بإيران. كما أشار ترامب إلى أنه سيحث شي على زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

واستمر اللقاء بين ترامب وشي قرابة ساعة، تناول بعدها الزعيمان ووفداهما طعام الغداء.

كما أضاف ترامب إلى جدول أعماله لقاءً منفصلاً مع بوتين، وهو أول حوار يجمع الزعيمين منذ محادثاتهما في ألاسكا العام الماضي، التي لم تفلح في التوصل إلى اتفاق لتخفيف حدة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ترامب -بعد انضمامه إلى بوتين في لقاء ثنائي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)- إن "أموراً رائعة قد تنتج عن هذا اللقاء، أو على الأقل قد تكون بدايةً لذلك"، واصفاً بوتين بأنه "صديقي".

ترامب يضع قضية الأسلحة النووية فى الصدارة

وكان ترامب قد قال إنه يرغب في التحدث مع القادة حول ترساناتهم النووية. فقد انتهت في فبرايرالماضي صلاحية آخر معاهدة للأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، والمعروفة باسم "نيو ستارت"، وأعرب ترامب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق "جديد ومُحسَّن وعصري" يشمل الصين أيضاً. لكن الصين لا تجد حافزاً كبيراً لقبول فرض قيود على ترسانتها، التي تضم أكثر من 600 رأس حربي، وهو عدد أقل بكثير من الترسانات الأمريكية والروسية، حيث يُعتقد أن كلاً منهما تمتلك أكثر من 5000 رأس حربي.

ويرى داريل كيمبال، المدير التنفيذي لـ "رابطة الحد من الأسلحة"، أن أسلوب ترامب الاستعراضي قد ينجح -في أحسن الأحوال- في إطلاق مسار يؤدي في نهاية المطاف إلى إجراء محادثات مستمرة تهدف إلى تقليص الترسانات النووية.

وقال كيمبال فى تصريحات لأسوشيتدبرس: "نحن بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد استعراض دبلوماسي أو التقاط صور تذكارية تجمع بين شي وبوتين وترامب على هامش قمة أبيك. ومن غير المرجح أن يسفر لقاء واحد عن تحقيق اختراقات جوهرية".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أشار ترامب إلى أن مطالبة أي زعيم بخفض ترسانته النووية هي "مهمة بالغة الصعوبة".