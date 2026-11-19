احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:37 مساءً - ظهر قادة قمة أيبك المنعقدة فى مدينة سنتشن الصينية فى صورة جماعية مرتدين أوشحة حمراء وزرقاء، فيما أثار تكهنات عن سر اختيار هذه الألوان.

وفي الصورة الجماعية التي التُقطت اليوم الخميس، وُضعت أمام القادة أوشحة ذات طراز صيني بلونين الأحمر والأزرق.

اختار الرئيس الصيني شي جين بينج اللون الأحمر، وهو الخيار الذي اعتمده معظم المشاركين أيضاً، بينما ارتدى الرئيسن الأمريكي والروسي ترامب وفلاديمير بوتين اللون الأزرق، ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن هذه الألوان كانت مجرد خيارات متاحة، ولم تكن تحمل أي دلالة سياسية مقصودة أو مُعلن عنها.

ماذا كان يحمل الوشاح؟

حملت الأوشحة شعار "كونبينج يبسط جناحيه"، وهو رمز يرتبط بهوية مدينة شينزين في سياق استضافتها لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، أبيك، و"كونبينج" هو طائر عملاق أسطوري في الأدب الصيني، غالباً ما يُستخدم كرمز للطموح، والضخامة، والتحليق عالياً، وقد ربط هذا التصميمُ الوشاحَ بالهوية البصرية للمدينة المضيفة أمام الجمهور العالمي.

ووفقاً لموقع Open Magazine، فإن مدينة ستنتشن غالبا ما تلقب بـ "بينج تشنج" (Pengcheng)، أي "مدينة طائر الرخ"؛ حيث يُعد طائر الرخ الطائرَ العملاق المرتبط بأسطورة "كونبينج". وقد أضفى استخدام هذا الرمز على الأوشحة التي ارتداها القادة في الصورة الجماعية طابعاً محلياً مميزاً، بدلاً من الاكتفاء بالزخارف الصينية العامة.

توفرت الأوشحة باللونين الأحمر والأزرق، ولم يُعلن عن أي دلالة سياسية لاختيار لونٍ بعينه.

لماذا يرتدي قادة "أبيك" ملابس مستوحاة من ثقافة الدولة المضيفة؟

بدأ تقليد التقاط صورة جماعية للقادة بملابس موحدة في عام 1993، حين قدّم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون سترات جلدية للقادة خلال الاجتماع الأول لقادة "أبيك" في سياتل. ثم جاءت قمة إندونيسيا عام 1994 لتُرسّخ هذا التقليد، المتمثل في استخدام الأزياء كوسيلة لاستعراض ثقافة الاقتصاد المضيف.