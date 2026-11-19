احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 01:21 صباحاً -

تسلم المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي، التي منحها الكونجرس لاسم والده تقديرا لإسهاماته التاريخية في إرساء السلام ودوره في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وجرت مراسم تسليم الميدالية مساء الأربعاء داخل مقر الكونجرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن، خلال احتفالية رسمية شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية.

ويأتي هذا التكريم تعبيرا عن تقدير الولايات المتحدة للإرث السياسي والتاريخي للرئيس الراحل محمد أنور السادات، خاصة جهوده في تحقيق السلام بالمنطقة وما ارتبط بها من دور بارز في تاريخ العلاقات الدولية.

وشهدت الاحتفالية تسليم الميدالية إلى جمال السادات نيابة عن والده الراحل، في خطوة تعكس استمرار التقدير الأمريكي للدور الذي اضطلع به الرئيس الأسبق في إرساء السلام.