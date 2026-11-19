احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:37 مساءً - أدان البرلمان العربي إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية جديدة في محيط ما يسمى «الخط الأصفر» وسط قطاع غزة، واستهداف مربعات سكنية مأهولة بالسكان، بالتزامن مع إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور، معتبرًا ذلك تصعيدًا عسكريًا خطيرًا يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، وينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء القطاع، ويشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار والتزاماته.

وحذر البرلمان العربي من مغبة استمرار هذه العملية وتوسيع نطاقها، وما قد يترتب عليها من سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطق سكنهم، وتقييد حركة المدنيين، مؤكدًا أن استمرار كيان الاحتلال في التصعيد العسكري وفرض وقائع ميدانية جديدة يمثل استخفافًا بالمجتمع الدولي وتحديًا سافرًا للإرادة الدولية والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإلزام كيان الاحتلال بوقف هذه العملية العسكرية فورًا، ومنع توسيع نطاقها، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، وضمان حرية تنقلهم وعدم المساس بمناطق سكنهم، محذرًا من أن الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد يشجع كيان الاحتلال على مواصلة انتهاكاته ويمثل تراجعًا خطيرًا عن مسؤوليات المجتمع الدولي في حماية المدنيين وصون الأمن والسلم الدوليين،مؤكدا أن قطاع غزة لا يحتمل مزيدًا من العمليات العسكرية والدمار والتهجير، وأن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تواجه بموقف دولي حازم وإجراءات رادعة، مشددًا على أن حماية أرواح الفلسطينيين ووقف العدوان وإنهاء معاناتهم ليست خيارًا أو مطلبًا سياسيًا قابلًا للتأجيل، وإنما مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية لا تحتمل المزيد من الصمت أو التهاون.