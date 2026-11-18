احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 06:29 مساءً -

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع العقود الخاصة بتنفيذ مشروع أمونت 2 لطاقة الرياح، بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتتضمن العقود التي تم توقيعها اليوم، عقد أعمال المقاول العام (الهندسة والمشتريات والإنشاءات – EPC Contract)، بين كل من شركة «أميا باور» الإماراتية وشركتي «باور تشاينا إنترناشونال» و«باور تشاينا هوادونج» الصينيتين، وعقد توريد التوربينات للمشروع (Turbine Supply Agreement)، بين كل من شركة «مينج يانج» وشركة «باور تشاينا هوادونج»، فضلًا عن توقيع عقود إنشاء أول مصنع لإنتاج توربينات الرياح بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين كل من شركة «أميا باور» الإماراتية وشركة «مينج يانج» الصينية.

ووقع عقد أعمال المقاول العام (عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات EPC Contract)، كل من حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «إميا باور»، وجاو في، النائب الأول لرئيس شركة «باور تشاينا إنترناشونال» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و يو فنج، رئيس شركة "هوادونج" المملوكة لشركة "باور تشاينا إنترناشيونال" الصينية.

فيما وقع عقد توريد التوربينات للمشروع (Turbine Supply Agreement)، كل من تشانج تشاو، رئيسة مجلس إدارة شركة «مينج يانج» و يو فنج، رئيس شركة "هوادونج" المملوكة لشركة "باور تشاينا إنترناشيونال" الصينية.

كما وقع عقود إنشاء أول مصنع لإنتاج توربينات الرياح بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كل من حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «إميا باور»، وتشانج تشاو، رئيس مجلس إدارة شركة "مينج يانج إنترناشيونال".

وقال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العقود الموقعة اليوم تأتي في إطار التزام مصر بالسعي نحو تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المستدامة، والتوسع في إنشاء المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والتنمية في مجال الطاقة بمصر، بما ينعكس على جميع مناحي الحياة.

وفي هذا السياق، قال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة اميا باور، إنه تم اليوم توقيع العقود الخاصة بتنفيذ مشروع "أمونت 2 " لطاقة الرياح، بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، وبتكلفة استثمارية تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، والذي تنفذه شركة «أميا باور» الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس للاستثمار، وأكبر منتج مستقل للطاقة المتجددة في مصر.

وأضاف أن الشركة نفذت مشروعات للطاقة المتجددة تشمل الطاقة الشمسية، ومنها مشروع «أبيدوس 2» بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 600 ميجاوات ساعة من أنظمة التخزين، والذي يُعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أفريقيا، والمخطط تشغيله خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح وأنظمة بطاريات التخزين المستقلة بقدرات تصل إلى 5000 ميجاوات، وبإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بمصنع إنتاج توربينات الرياح في مصر، الموقع بشأنه عقد اليوم بين كل من شركة «أميا باور» الإماراتية وشركة «مينج يانج» الصينية، أوضح "النويس" أنه من المخطط إنشاء المصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مرحلتين، على أن يتم تشغيل المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام 2028، والمرحلة الثانية بنهاية عام 2029، بقدرات تبلغ 3 جيجاوات سنويًا، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار، وذلك بغرض التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، وتحقيق أهداف شركة «أميا باور» الإماراتية بالتوسع في مشروعاتها بمصر، وجعل مصر قاعدة صناعية في هذا المجال، وخلق فرص عمل، وفتح أسواق جديدة لتصدير المنتج نحو أفريقيا. وأضاف: "يأتي ذلك إيمانا منا بالقيادة المصرية الرشيدة وتعظيم القيمة المضافة وكذلك بهدف توفير فرص عمل وكفاءات وطنية لهذه التكنولوجيا".