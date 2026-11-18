أجواء باردة في 9 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يتوقع أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، والبيضاء، وعمران، وصنعاء، وصعدة ومرتفعات إب، والضالع ولحج.
وقد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات أبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والجوف.
ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين في الفترات المسائية.
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