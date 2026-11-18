احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 02:17 صباحاً - انتخب الكنيست الإسرائيلي، مرشح حزب يسار ماتان كاهانا رئيسًا له، وذلك بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وبدأت الهيئة العامة للكنيست التصويت لاختيار رئيس جديد بعد ساعات من المداولات.

وسعى الليكود إلى الحؤول من دون تعيين رئيس جديد للكنيست، وطالب النواب بالامتناع عن اتخاذ "إجراءات أحادية الجانب وخطرة"، والإحجام عن "استبدال رئيس الكنيست في وقت لا تزال المفاوضات قائمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

واستعد البرلمان الإسرائيلي اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد من المعسكر المعارض لبنيامين نتنياهو، في خطوة أولى نحو إنهاء قبضة رئيس حكومة تصريف الأعمال على الحكم، على رغم استمرار محاولاته للبقاء في السلطة.

وطرح غادي آيزنكوت المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، اسم حليفه متان كاهانا ليكون الرئيس المقبل للكنيست.

في المقابل، أعلن حزب الليكود بزعامة نتنياهو ترشيح أوفير كاتس، لكن كاهانا يبقى الأوفر حظاً نظراً إلى تمتع تكتله بعدد أكبر من الأصوات.

وسعى الليكود إلى الحؤول دون تعيين رئيس جديد للكنيست، وطالب النواب بالامتناع عن اتخاذ "إجراءات أحادية الجانب وخطرة"، والإحجام عن "استبدال رئيس الكنيست في وقت لا تزال المفاوضات قائمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية".