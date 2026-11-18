احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع ملحق بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي "التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي"، بشأن إقامة معرض دائم للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة داخل مقر المتحف الزراعي بمنطقة الدقي.

ووقّع ملحق البروتوكول كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك استكمالًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين في أغسطس 2025.

وعقب التوقيع، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتفعيل هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرة إلى أن المعرض الدائم يمثل نقلة نوعية في دعم الفئات المستهدفة ببرامج الوزارة، وعلى رأسها المرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية والأسر المنتجة وصغار الحرفيين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توفير منفذ تسويقي مستدام في موقع حيوي مثل المتحف الزراعي سيسهم بصورة مباشرة في تحسين دخول هذه الأسر، ونقلها من دائرة الاحتياج إلى آفاق الإنتاج والاعتماد على الذات.

ومن جانبه، أكد علاء الدين فاروق حرص وزارة الزراعة على توظيف إمكاناتها وأصولها لدعم المبادرات التنموية والمجتمعية للدولة، موضحًا أن استضافة المتحف الزراعي بالدقي لهذا المعرض الدائم ستضيف بُعدًا مجتمعيًا وتسويقيًا متكاملًا لأنشطته المتحفية، بما يعزز من جاذبيته السياحية والثقافية، ويشجع المواطنين والأسر والوفود السياحية على زيارته.

كما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن إقامة المعرض ستنعكس بدورها على زيادة معدلات الإقبال وحصيلة الإيرادات، إلى جانب دعم الحرفيين وأبناء القرى المصرية للتوسع في أنشطتهم الإنتاجية وتطوير جودة منتجاتهم.

ويُعد إقامة معرض دائم بالمتحف الزراعي بالدقي نموذجًا للتكامل بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توفير منافذ تسويقية مستدامة للأسر المنتجة وصغار الحرفيين، وإتاحة فرص أوسع لتسويق منتجاتهم، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول الدولة، وتنشيط الحركة السياحية والثقافية بالمتحف، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية إضافية، مع الحفاظ على القيمة التاريخية والثقافية للمتحف ودوره التنويري.