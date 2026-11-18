النرويج والبرتغال إلى ربع نهائي دوري الأممحقق منتخب البرتغال فوزا صعبا ومثيرا على مضيّفه ويلز 3 - 2، الثلاثاء في كارديف، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل أهداف البرتغال كل من برونو فيرنانديز في الدقيقة 11، وبيدرو نيتو في الدقيقة 43، وكارلوس فوربس في الدقيقة 70، بينما سجل ديفيد بروكس في الدقيقة 13، وسوربا توماس 40، هدفي منتخب ويلز.

وأكمل المنتخب البرتغالي المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي لاعبه بيدرو نيتو البطاقة الحمراء في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة ينهي المنتخب البرتغالي مرحلة المجموعات برصيد 15 نقطة بعد أن حسم تأهله للدور ربع النهائي منذ الجولة الماضية، فيما بقي منتخب ويلز في المركز الرابع للمجموعة برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، تأهل المنتخب النرويجي للدور ربع النهائي بفوزه على الدنمارك بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة قوية حسمت في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

وأحرز ثلاثية المنتخب النرويجي كل من إيرلينغ هالاند هدفين في الدقيقتين 37 و90+6، ومارتن أوديغارد في الدقيقة 83، بينما سجل هدفي الدنمارك راسموس هويلاند في الدقيقة 11، وايميل هويبرغ في الدقيقة 14.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني للمجموعة بفارق الأهداف عن منتخب الدنمارك صاحب الرصيد ذاته.

وانضم المنتخب النرويجي إلى منتخبات البرتغال حامل اللقب وإسبانيا وإنجلترا، وهولندا وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا التي تأهلت لربع النهائي.