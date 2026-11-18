احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - ينظم الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، احتفالية خاصة لتكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، تقديرًا لإرثه التاريخي ودوره في خدمة السلام.

ووجهت دعوة رسمية إلى أسرة الرئيس الراحل لحضور مراسم التكريم، المقرر إقامتها بقاعة التماثيل داخل مبنى الكابيتول الأمريكي بالعاصمة واشنطن.

ويُعد تكريم الرئيس الراحل أنور السادات بالميدالية الذهبية للكونجرس مناسبة ذات دلالة تاريخية، تستحضر دوره في تاريخ مصر الحديث وإسهاماته في مسار السلام بالشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تشهد مراسم التكريم حضور رئيس الكونجرس الأمريكي وعدد كبير من الساسة والشخصيات الأمريكية، وسط ترحيب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يعكس المكانة التي لا يزال يحظى بها اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الولايات المتحدة والعالم.

ويمنح الكونجرس الأمريكي الزعيم الراحل وسام السلام، باعتباره أحد أبرز التكريمات التي تعكس تقدير الولايات المتحدة لدوره في تحقيق السلام، بعد سنوات من الصراع والحروب في المنطقة.

ويأتي تكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات استحضارًا لدوره في صناعة السلام، خاصة بعد حرب أكتوبر المجيدة، وما تبعها من تحرك سياسي ودبلوماسي قاد في النهاية إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد، التي مثلت محطة فارقة في تاريخ الشرق الأوسط.