احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - شهدت محافظة أسوان مؤتمرا جماهيريا مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة عدد من القيادات والرموز المجتمعية والقبلية، لدعم مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلات الدهابة وتقنين أوضاعهم، في إطار التحركات الرامية إلى تنظيم هذا النشاط والحفاظ على الثروات المعدنية للدولة، وذلك بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأييد جماهيري للمبادرة الرئاسية

وأعلن المشاركون في المؤتمر تأييدهم للمبادرة الرئاسية، وتفويض جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع الدهابة، مؤكدين دعمهم الكامل للخطوات التي تستهدف تنظيم العمل في مجال التنقيب عن الذهب والاستفادة من الثروات المعدنية وفقا للأطر القانونية.

الحفاظ على الثروات المعدنية ودعم الاقتصاد الوطني

وأكد المشاركون أن التحرك يأتي انطلاقا من الحرص على دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الثروة المعدنية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موارد الدولة ويحافظ على مقدراتها.

كما شهد اللقاء تأكيد أهمية توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقيادات المجتمعية والقبلية لإنجاح المبادرة، وتحقيق أهدافها في تقنين الأوضاع وتنظيم النشاط بمحافظة أسوان.