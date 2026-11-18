الخارجية: رهانات النظام السعودي سقطتأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن رهانات النظام السعودي تتساقط الواحد تلو الآخر ويجب عليه أن يعي حقيقة المتغيرات.

وأشارت الوزارة، في بيان صادر عنها، إلى "أنه كلما أمعن النظام السعودي في ارتكاب الجرائم كلما تضاعفت المسؤولية علينا لاستعادة الحقوق وإنهاء الهيمنة على اليمن".

وقال البيان "على النظام السعودي أن يعي أن اليمن دولة مستقلة وذات سيادة وليس ملفاً في حقيبة اللجنة الخاصة".

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن الحرية والاستقلال هما غايتان لابد من تحقيقهما مهما كانت تطورات الأحداث ومستوى التضحيات.