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يجب أن تعمل المرأة قدر استطاعتها على تحقيق التوازن للحفاظ على نظام غذائي متوازن مهم لصحتها. إليك نصائح مهمة وفق ما نشر موقع الصحة المتخصص HelpGuide:
تناولي الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين D
هذه العناصر ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان، خاصة مع تقدم العمر وانخفاض كثافة العظام.
فالكالسيوم وحده لا يكفي، فهو يحتاج للمغنيسيوم للمساعدة على الامتصاص، وفيتامين D لتثبيته داخل العظام. احرصي على تناول مصادر طبيعية، مثل: السردين، الحليب، الخضراوات الورقية، والتعرض اليومي المعتدل للشمس.
لا تهملي الحديد
النساء في سن الإنجاب معرضات لفقدان كميات كبيرة من الحديد بسبب الدورة الشهرية؛ ما قد يؤدي إلى فقر الدم.
تناولي مصادر غنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، العدس، السبانخ، والفاصولياء. لتحسين الامتصاص، تناوليها مع فيتامين C مثل البرتقال أو الفلفل الأحمر.
تناولي حمض الفوليك
حمض الفوليك (فيتامين B9) ضروري للنساء في سن الإنجاب حتى لو لم يكن هناك نية للحمل. فهو يقي من تشوهات الأجنة، ويعزز صحة القلب، ويحسن المزاج.
تناولي الخضراوات الورقية، العدس، الحمص، وعصير البرتقال بانتظام للحصول على كفايتك منه.
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