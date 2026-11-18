احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 04:25 مساءً -

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بمحافظات سوهاج والمنيا وأسوان وأسيوط ودمياط، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتضمنت المشروعات محطات معالجة ورفع، وشبكات انحدار وخطوط طرد، إلى جانب توسعات تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد من محطات المعالجة.

المحافظات التي تشملها مشروعات الصرف الصحي

تشمل المتابعة 5 محافظات، هي: سوهاج والمنيا وأسوان وأسيوط ودمياط، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والخطة الاستثمارية.

مشروعات المنيا

تشمل المشروعات محطة رفع صرف صحي في قرية بني حرام الرئيسية بمركز ديرمواس، ومحطة رفع صرف صحي قرية الكرم، ومحطة رفع قرية المطاهرة القبلية بمركز أبو قرقاص.

كما تشمل محطة معالجة صرف صحي برمشة بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، وتوسعاتها لتصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة 13 قرية بمركز العدوة، بالإضافة إلى محطة رفع وشبكات انحدار صرف صحي قرية بني عامر بالمركز نفسه.

مشروعات أسيوط

تضم المشروعات محطة معالجة صرف صحي دشلوط بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، وتوسعاتها لتصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة 14 قرية بمركز ديروط.

كما تشمل محطة معالجة صرف صحي بني غالب بطاقة 36 ألف متر مكعب يوميًا، وتوسعاتها لتصل إلى 54 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة 16 قرية بمركز أسيوط، إلى جانب عدد من محطات الرفع بقرى ومراكز المحافظة.

مشروعات سوهاج

تشمل المشروعات صرف صحي سيتي بمركز سوهاج، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي سوهاج غرب، ومحطة معالجة صرف صحي المراغة – جهينة، ومشروع صرف صحي أولاد إسماعيل بمركز المراغة.

كما تشمل مشروع صرف صحي مزاتا شرق بمركز دار السلام، ومحطة الرفع الرئيسية بمدينة دار السلام، وشبكات الانحدار بنظام الدفع النفقي.

مشروعات أسوان

تضم المشروعات محطة معالجة غرب أسوان، ومحطة رفع العباسية المساعدة وخطي الطرد، ومحطة معالجة إرمنا، ومحطة رفع العتمور قبلي الرئيسية، وتوسعات محطة معالجة الكاجوج.

كما تشمل مشروعات الصرف الصحي بأبو الريش وبنبان والحرية ورؤوف، ومحطة معالجة وادي الصعايدة، ومحطة معالجة الكلح غرب، ومحطة رفع كوم الأمير الرئيسية، ومحطات معالجة الحجز بحري والشراونة وخطي طرد الحجز بحري.

مشروعات دمياط

تشمل المشروعات محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، وتوسعاتها لتصل إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى محطة رفع صرف صحي عمارات التنمية الحضارية..

إعداد: إدارة الصحافة الإلكترونية – وزارة الدولة للإعلام (بتصرف)

المصدر: وزارة الإسكان