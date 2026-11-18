احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - حرص إمام عاشور، لاعب وسط النادى الأهلى، على أداء مناسك العمرة برفقة زوجته ووالده، حيث نشر اللاعب صورًا له أثناء تواجده فى الأراضي المقدسة وأداء مناسك العمرة، عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

إمام عاشور يؤدى مناسك العمرة

وشارك إمام عاشور متابعيه صورًا من رحلته لأداء العمرة، ظهر خلالها برفقة زوجته ووالده، وسط تفاعل من متابعيه وجماهير الأهلى مع الصور التى نشرها اللاعب عبر حسابه الشخصى.

ويستغل إمام عاشور فترة تواجده خارج أجواء المباريات فى أداء مناسك العمرة وقضاء بعض الوقت مع أسرته، قبل العودة للانتظام فى تدريبات الأهلى ومواصلة الاستعداد للاستحقاقات المقبلة مع الفريق الأحمر.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين، دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، بعد تحقيق الفوز في مبارياته الثمانية.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع بيراميدز على قمة الدوري، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة.