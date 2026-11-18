115 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصىاقتحم 115 مستوطنًا، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات العدو الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا تلمودية، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية على مداخل المسجد وتقييد وصول المصلين الفلسطينيين إليه.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تخللتها إقامة طقوس دينية في المنطقة الشرقية منه، حسب وكالة "سند للأنباء" الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن قوات العدو الإسرائيلي شددت إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ونصبت الحواجز الحديدية على أبوابه، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين، بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تحركات تقودها جماعات الهيكل المزعوم لحشد أعداد كبيرة من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكا" العبري، المقرر بين 4 و12 ديسمبر المقبل.

وتسعى هذه الجماعات إلى تكثيف الاقتحامات، والمطالبة بإدخال شمعدان "الحانوكا" وإشعاله داخل باحات المسجد الأقصى أو عند أبوابه، إلى جانب إقامة الصلوات وأداء الطقوس التلمودية العلنية.

وتترافق هذه التحركات مع تصعيد العدو الإسرائيلي إجراءاته بحق المصلين الفلسطينيين، من خلال احتجاز هوياتهم عند البوابات، وتشديد التدابير الأمنية في محيط المسجد والبلدة القديمة، فضلًا عن إصدار قرارات إبعاد بحق عدد من المقدسيين.